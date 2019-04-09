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Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA | 09.04.2019 - 01:37..
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Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı VİDEO

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti, Selma, Kazım, Miraç ve Deniz Atız ile Sevim Keskin yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

Bu arada minibüs sürücüsünün sağlık kontrolleri ambulansta yapıldı.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

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