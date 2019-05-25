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Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Canlı hayvan taşıyan tırdan dökülen gübrenin kayganlaştırdığı yolda sürücülerin kontrolünü kaybetmesiyle 6 aracın karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

AA | 25.05.2019 - 00:29..
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Kocaeli'de canlı hayvan taşıyan tırdan dökülen gübrenin kayganlaştırdığı yolda sürücülerin kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ 2 YARALI

Alınan bilgiye göre, Körfez ilçesi Anadolu otoyolu Yarımca mevkisi kuzey şeridinde plakası tespit edilemeyen canlı hayvan tırından gübre dökülmesiyle kayganlaşan yolda 07 DHE 97 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal Cenk Kaldırım, kontrolünü kaybederek savruldu. Arkasından kayarak gelen Ali Osman Çelik yönetimindeki 34 PK 2054 plakalı tırın ezdiği motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Motosiklet sürücüsünün cesedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırın altından çıkartılarak Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ

Araçların durmakta güçlük çekmesiyle kazaya; Abidin Kısır yönetimindeki 54 BR 461 plakalı ve Veysel Çanak idaresindeki 16 SLE 20 plakalı yolcu otobüsleri ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ün de içinde bulunduğu 22 AG 444 plakalı ve Eren Nalçacı'nın kullandığı 34 VCT 93 plakalı otomobil de karıştı.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nalçacı ile otomobilde bulunan Simge Tanır, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçlarda hasar meydana geldi.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.

Anadolu otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda kalan NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbolcu Cedi Osman da kaza yerine gelerek, bir süre ekiplerin çalışmalarını izledi.

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