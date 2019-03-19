taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47085
Euro
6.21225
Altın
1307.235
Borsa
104594.66
Gram Altın
229.698

Anadolu Yakası'na kültür merkezi yapılacak

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir Atatürk Kültür Merkezi'ni de Anadolu Yakası'na yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 09:41..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol aldıklarını söyledi.

Yıldırım, "Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız." dedi.

"DENGELEME YAPMAK İSTEDİK"

Yıldırım, "Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak." diye konuştu.

Anadolu Yakası'na kültür merkezi yapılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

28
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

32
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

22
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

29
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

55
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

110
HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir