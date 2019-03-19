Anadolu Yakası'na kültür merkezi yapılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol aldıklarını söyledi.

Yıldırım, "Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız." dedi.

"DENGELEME YAPMAK İSTEDİK"

Yıldırım, "Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak." diye konuştu.



