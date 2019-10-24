Anadolu Yakası’nda en büyük olmaya aday: Penguen Kitabevi

Kitapseverlerin yakın kadrajında olan Penguen Kitabevi, benim de en sevdiğim mekânlardan… İthaki Yayınları ile yaptığım işler sayesinde daha çok ziyaret eder oldum. Birkaç gün önce yayınlanan Nihan Kaya söyleşimizi de yapmıştık balkonunda. Şimdi ise büyük bir keyifle duyuruyorum size 27 Ekim Pazar günü, 14.00’te Bağdat Caddesi, Erenköy’de açılacak 4. şubesini. Kitapseverlerin katılımı ile gerçekleşecek kitabevinin açılışında, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bulunacak. Bunun yanında kitabevi, yapacağı ilk imza etkinliklerini de planladı bile…

Ah bu arada, İthaki Yayınları’ndan da bahsetmişken geçen sene yaptığımız röportajı da analım isterim. Okur büyüten yayınevi manşeti ile paylaşmıştım sizinle. Kaçıranlarınız ya da tekrar okumak isteyenleriniz için iliştireyim şuracığa…

İthaki Yayınları ile yaptığımız röportajı okumak için tıklayınız.

Nihan Kaya ile Kadınvekadın Youtube söyleşimizin 1. bölümü için tıklayınız.

Nihan Kaya ile Kadınvekadın Youtube söyleşimizin 2. bölümü için tıklayınız.

ANADOLU YAKASI’NIN EN BÜYÜK KİTABEVİ OLMAYA ADAY

Penguen, ilk şubesini 1996’da, Kadıköy’de açmıştı. Benim sürekli ziyaret ettiğim yer burası. Atmosferi bir harika! Gebze ve Maltepe’de de şubeleri bulunan kitabevinin bu kez açılan şubesi ise, iki katlı bir alanda hizmet verecek. Öyle ki, Anadolu Yakası’nın en büyük kitabevlerinden biri olmaya aday!

Ayrıca 30 bin çeşidin bulunduğu tüm kategorilerde geniş kitap seçkisiyle ve o kitapları sakince inceleyip keşfettirecek kafesiyle kitapseverlerin yine ilk adreslerinden biri olacağa benziyor…

İLK ETKİNLİKLER

Yakın zamanda kesinleşen ilk imza günü ve söyleşi etkinlik programı da belli oldu. Dilerim ziyaretçisi bol olsun…

15 Kasım – Barış Muslu

16 Kasım - Ege Soley

7 Aralık – Ahmet Ümit

Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No: 330 / E Kadıköy – İstanbul

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap