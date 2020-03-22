taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni

Türk dünyasında asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı'nın sembolü olan semeni, Doğu Anadolu'da asırlardır yaşatılıyor.

AA | 22.03.2020 - 09:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı adetlerinde yer alan ve buğday, mısır ile arpa gibi tahıllardan yetiştirilen semeni, baharı, birliği ve bereketi temsil ediyor.

SEMENİ HER NEVRUZ BAYRAMI'NDA DAĞITILIYOR

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan ve yeniden dirilişin sembolü olduğuna inanılan ve Nevruz Bayramı denilince akla ilk gelen semeni, Türk kültürünün önemli sembollerinden birini oluşturuyor.

Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve doğudaki birçok ilde her evde komşu ve akrabalara hediye edilmek üzere yetiştirilen semeni, Nevruz Bayramı'nda dağıtılıyor.

Semeni, ekildiği birbirinden farklı kaplarda yılın toprakla buluşan ilk tohumları olma özelliğini taşıdığından nevruzun önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni

"NEVRUZ BİZİM İÇİN BEREKETTİR, BİRLİKTİR"

Nevruzun atalarından kendilerine kalan kültürel miras olduğunu belirten Iğdır'ın Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, "Biz Nevruz Bayramı gelmeden önce her salı günü çeşitli şekilde kutlamalar yapıyoruz. Nevruz bizim için berekettir, birliktir, beraberliktir. Nevruz, toplumun her kesimini birleştirir. Küskünleri barıştırır, tabiatın doğuşu, yeniden dirilişin sembolüdür. Yeşilin yeniden doğuşunun sembolüdür." dedi.

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni

"SEMENİLERİ EKİYORUZ Kİ BİR YIL BOYUNCA BOLLUK VE BEREKET BİZİMLE OLSUN"

Coşar, Iğdır'da da Türk dünyasında olduğu gibi nevruzun coşkuyla kutlandığını belirterek, "Toprağın yeniden dirilişi olan semeniler, Nevruz Bayramı'na kısa bir süre kala ekilir. Toprağın yeniden dirilişinin sembolü olan semenileri ekiyoruz ki bir yıl boyunca bolluk ve bereket bizimle olsun." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Yaşlı adam hastalanan buzağılarını bidonla taşıdı
Besicilik yapan adam hastalanan buzağılarını, kestiği bidonlara yerleştirerek veterinere ulaştırdı.
İzmir'de alkollü 2 kişi otomobilin altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Antalyalı Örümcek Adam vatandaşlara kolonya dağıttı
Örümcek Adam kostümüyle sokaklarda dolaşan Burak Soylu, koronavirüse farkındalığı artırmak için yaşlılara kolonya ikram edip, evde vakit geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı
Rize'de 11 katlı apartmanın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar yüzünden bina tahliye edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
396
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
499
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
165
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
389
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
76
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
16
Koronavirüs uyarısını dinlemeyen yaşlı adam terör estirdi
Koronavirüs uyarısını dinlemeyen yaşlı adam terör estirdi
56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir