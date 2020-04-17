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Anaflaksi nedir

Anaflaksi, kısa sürede ölüme götüren en tehlikeli alerji türüdür.

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Anaflaksi nedir

En yaygın anafilaksi tetikleyicileri genellikle fıstık, ceviz, balık, kabuklu deniz ürünleri ve süt gibi besinlerden kaynaklanan gıdalardır.

Antibiyotik, aspirin, reçetesiz ağrı kesiciler ile eşek arısı, bal arısı, ateş karıncası veya örümcek ısırması da neden olabilir.

Anaflaksi durumunda saniyeler içinde ani kan basıncı düşüklüğü, solunum yollarında darlaşma ve buna bağlı solunum güçlüğü, şok, şuur kaybı ve sonunda ölüm görülebilir.

Anaflaksi nedir

ZAMAN FARKLILIĞI YAŞANABİLİR

Anaflaksi, ilk 60 dakika içinde oluşabileceği gibi, bazen kişilere ve etkene göre bu ortaya çıkış süresi “saniyelerle saatler arasında” farklılık gösterebilir. Anaflaksi önceden tahmin edilemez. Çoğu kişinin öncesinde bilinen bir allerjisi olabileceği gibi bazen hastaların ilk allerjik reaksiyonu şok şeklinde olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Anaflaksi esnasında çeşitli kimyasal maddeler hızla kana karışmaktadır. Adrenalin ise bu maddelerin tam tersi etkiye sahip bir ilaçtır. Mümkün olan en kısa zamanda adrenalin kullanılmalı ve acil tıbbi yardım için 112 aranmalıdır.

Özellikle alerjik birey üzerinde adrenalin otoenjektörü taşıyorsa, bu ilaç hemen uygulanmalıdır. Hava yolunun açılması, oksijen desteği, damardan yoğun miktarda sıvı verilmesi, diğer alerji ilaçları da gerekebilmektedir.

Anaflaksi nedir

 

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