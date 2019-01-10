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Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Manisa'da anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisinin sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

DHA | 10.01.2019 - 21:12..
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Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı.

Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren'in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı.

Ayağına korkuluk demiri saplandı VİDEO

OPERASYONLA ÇIKARILDI

Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken düştü

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