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Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldıç

AA | 30.12.2018 - 08:55..
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolünü kaybederek Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Alt Geçidi İstanbul istikametinde seyir halindeyken takla attı.

Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Takla atan otomobile çarpmamak için arkadan gelen araç yavaşlarken, bu sırada 2 farklı araç kazaya karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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