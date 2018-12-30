Anakra'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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Ordu'da Millet Kıraathanesi sıcak ortam sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi Ordu'da gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan ilgi görüyor.