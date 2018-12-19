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Anaokulu eğitiminde yaz tatili formülü

Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında, okulların atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verilecek.

AA | 19.12.2018 - 11:01..
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, okul öncesi eğitimin, okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına işaret etti.

OKULLAŞMA ORANI

Özellikle gelişmiş ülkelerde, okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını aktaran Reha Denemeç, Türkiye'de, ilkokullarda okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti.

HEDEF ANAOKULU EĞİTİMİNİ ARTTIRMAK

Okul öncesi eğitimde, 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu dile getiren Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına çıkarmak " dedi.

Anaokulu eğitiminde yaz tatili formülü

"YENİ BİR PLANLAMA YAPTIK"

Reha Denemeç, "Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından, anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz" diye konuştu.

Anaokulu eğitiminde yaz tatili formülü

PROJE İLK OLARAK 26 İLDE UYGULANACAK

Denemeç, "Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri, mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek" diye konuştu.

Anaokulu eğitiminde yaz tatili formülü

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