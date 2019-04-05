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Anaokulu öğrencileri başkanlık için yarıştı

Anaokulunda seçime katılan başkan adayları “Eğer beni başkan seçerseniz annem size pasta yapacak, okulumuzun bahçesine park yapılması için müdürümüzle görüşeceğim” gibi vaatlerde bulundu.

İHA | 05.04.2019 - 07:04..
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Minik öğrenciler hayatlarında ilk defa kendi özgür iradelerini kullanarak sandığa gidip istedikleri temsilciye oy kullandı.

Anaokulu öğrencileri başkanlık için yarıştı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir anaokulunda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulundu. Renkli görüntülere sahne olan başkanlık seçiminde,  öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı. Adayların ise pasta ve oyun parkı vaatleri öne çıktı.

Anaokulu öğrencileri başkanlık için yarıştı

ANNEM SİZE PASTA YAPAR

Anaokulu Öğretmeni Ziniş Sinem Asilsoy'un gözetiminde yapılan seçimde öğrenciler oylarını kullanırken başkan adaylarından  geleb vaat ise "Beni seçerseniz annem size pasta yapacak" oldu.

Anaokulu öğrencileri başkanlık için yarıştı

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