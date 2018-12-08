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Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

Kütüahya'da Anaokulu öğrencileri Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerle birlikte, bir arkadaşlarının babasının da vatani görevini yaptığı Hakkari'deki sınır karakoluna gönderdi.

DHA | 08.12.2018 - 15:21..
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Akkent Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu bünyesinde bulunan anaokulunun öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde 'Minik kalplerden kahraman askerlere' adlı sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

HEDİYELER HAZIRLADILAR

Minik öğrenciler, proje kapsamında, sınıf arkadaşlarından birinin Hakkari'deki sınır karakolunda görev yapan asker babasına ve onun arkadaşlarına mektup yazıp, çeşitli hediyeler hazırladı.

Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

GÖREVLİLERE TESLİM ETTİLER

Mektupla birlikte Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerden oluşan hediyeleri paketleyen öğrenciler, bunları okula gelen PTT görevlilerine teslim etti.

Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

"SINIR KARAKOLUNA GÖNDERDİK"

Atatürk Ortaokulu Müdürü Engin Aykaç ,"Her ay düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu ay, sınıfımızda bir asker çocuğumuz var, babası Hakkari ilinde sınır karakolunda görev yapıyor, çocuklarımıza kendi duygu düşünceleri olan mektupları aileleriyle yazdırıp askerlerimiz için çeşitli hediyeler hazırlattık. Bunları Hakkari'deki sınır karakoluna gönderdik" dedi.

Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

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