Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

Akkent Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu bünyesinde bulunan anaokulunun öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde 'Minik kalplerden kahraman askerlere' adlı sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

HEDİYELER HAZIRLADILAR

Minik öğrenciler, proje kapsamında, sınıf arkadaşlarından birinin Hakkari'deki sınır karakolunda görev yapan asker babasına ve onun arkadaşlarına mektup yazıp, çeşitli hediyeler hazırladı.

GÖREVLİLERE TESLİM ETTİLER

Mektupla birlikte Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerden oluşan hediyeleri paketleyen öğrenciler, bunları okula gelen PTT görevlilerine teslim etti.

"SINIR KARAKOLUNA GÖNDERDİK"

Atatürk Ortaokulu Müdürü Engin Aykaç ,"Her ay düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu ay, sınıfımızda bir asker çocuğumuz var, babası Hakkari ilinde sınır karakolunda görev yapıyor, çocuklarımıza kendi duygu düşünceleri olan mektupları aileleriyle yazdırıp askerlerimiz için çeşitli hediyeler hazırlattık. Bunları Hakkari'deki sınır karakoluna gönderdik" dedi.