Anastasiadis: Gerekirse Türkiye ile savaşırız

Türkiye tarafından Kapalı Maraş'ın açılması için başlanan girişimler sonrası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) öfke dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Başbakanlığı himayesinde cumartesi günü Kapalı Maraş’ta düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısını, “Türkiye’nin meydan okuma hareketi” olarak niteledi ve “Eli kolu bağlı kalmayacağız, gerekirse savaşırız.” dedi.

Anastasiadis, daha sonrasında "Kıbrıs sorununa üçüncü ülkelere bağımlılıktan veya askeri varlığından uzak, devletlik varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını sağlayacak adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm zemininde vatanı yeniden birleştirmek, göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesi, kayıp akıbetlerinin belirlenmesi ve insan haklarının tesisi için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BİZE SAYGISIZ DAVRANIYOR"

“Siyasi eşitliğe saygımızın işaretini verdik, yurttaşlarımıza ne kadar saygılı olduğumuzu yanlış anlamalara varacak noktada gösterdik.” diyen Anastasiadis “Ancak Kıbrıslı Rumların haklarına da bir o kadar saygı göstermek zorunda olduğumuz göz ardı edilemez. Tam da bu nedenle, siyasi eşitliğe ne kadar saygılıysam, Ankara’nın vatanımıza dayatmaya çalıştığı siyasi eşitsizliğe de o kadar müsamaha göstermeyeceğim diyorum.” dedi.

"KIBRIS'I BİRLEŞTİRECEĞİM"

Anastasiadis, açıklamalarını şu ifadelerle bitirdi:

“Bütün istikametlere şu net mesajı veriyorum: Gerek üçüncü taraflardan gerek iç cepheden güdülen şantajlara boyun eğeceğimi bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayacak. Gerek göçmenlerin gerek Kıbrıs Helenizm’inin tamamının haklarını tesis ederek, halkı ve bölünmüş vatanı yeniden birleştirmek birinci önceliğimdir.”