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Anastasiadis Maraş için 5 ülke liderine mektup yazdı

Kıbrıs'ta Türk tarafının kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik başlattığı süreç sonrası GKRY, 5 ülkeden yardım istedi.

AA | 25.02.2020 - 09:37..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC),geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda ilk ciddi adımın atılması Rumları kızdırdı.

MARAŞ'I AÇTIRMAYIN MEKTUBU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üye ülkenin liderlerine ve Avrupa Birliği'ne (AB),Maraş açılımı konusunda mektup gönderdi.

Anastasiadis Maraş için 5 ülke liderine mektup yazdı

TRUMP-PUTİN-MACRON-Şİ VE BORİS'E YAZDI

Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas, konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis'in geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup gönderdiğini kaydetti.

Anastasiadis Maraş için 5 ülke liderine mektup yazdı

Sentonas, Anastasiadis'in destek bulmak amacıyla AB üyesi ülke liderlerine ve AB'nin üç önemli kurumu Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na da ilgili mektupları gönderdiğini belirtti.
Öte yandan Sentonas, Anastasiadis'in mektuplarında, Türkiye'nin Maraş'a ilişkin faaliyetleri ve Türk yetkililerin ilgili açıklamalarına da yer verdiğini ifade etti.

Anastasiadis Maraş için 5 ülke liderine mektup yazdı

İLK ADIM ATILDI

Son olarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 15 Şubat'ta Maraş'ta, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Türkiye ve KKTC'den üst düzey katılım oldu.

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