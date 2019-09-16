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Anastasiadis Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Rum lider Maraş'ın açılmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

AA | 16.09.2019 - 02:02..
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Anastasiadis Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Rumların Maraş için kuruk acısı devam ediyor...

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Kurulu'nun 74. oturumunda Türkiye'nin ülkesine karşı eylemlerinin uluslararası toplumdan gerekli yanıtı almasını sağlayacağını söyledi.

"TÜRKİYE MARAŞ'I TURİSTLERE AÇACAK"

Anastasiadis, Maraş yakınlarındaki Derynia köyünde yaptığı konuşmada, Ankara'nın BM kararlarını ihlal ederek Varosha'yı Kıbrıslı Türkler ve turistlere açma planıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti.

"İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKIP BUNUNLA İLGİLENECEĞİM"

Önümüzdeki birkaç gün için tek görevinin Türkiye'nin provokasyonlarını cevapsız bırakmamak olacağına vurgu yapan Anastasiadis, "Ben bu amaç için BM'deki varlığımı kullanacağım, BM'deki konuşmamı buna ayıracağım, BM Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin temsilcileri ve BM Genel Sekreteri'yle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

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