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Anastasiadis'e Rus kara parasını aklama suçlaması

Rum basınındaki haberlerde Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in adı kara para aklama şebekesiyle geçiyor.

DHA | 19.08.2019 - 22:07..
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Rum Politis gazetesinin, “Başkanı kara para aklanması meselesiyle ilişkilendiriyorlar. Kıbrıs makamları gafil avlandı” manşetiyle verdiği habere göre; “Anastasiadis'e, başkan seçilmesinden hemen önce Rus sermayesinin aklanması konusunda“ rol verildi.

MUHALEFET TEPKİLİ

“Anastasiadis'in hukuk bürosunun ve bizzat kendisinin kara para aklama şebekesi ile ilişkilendirildiğini“ belirten Politis, Ana muhalefet AKEL partisinin Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis'e ateş püskürdüğünü yazdı.

Anastasiadis'e Rus kara parasını aklama suçlaması

Anastasiadis'in adının geçtiği kara para aklama şebekesinin 2013 yılında tasfiye edilen bir Litvanya bankası ekseniyle, yaklaşık 3 buçuk milyar euroyu aklamayı başardığını kaydeden gazete, “Rapora göre Anastasiadis’in eski hukuk bürosunu yönetirken 220 milyon euronun aklanması ile ilgili sermaye rotası düzenlediğini“ belirtti.

"ANASTASİADİS ÜZGÜN"

Haberle üzerine Rum liderin hukuk bürosu da haberler hakkında dava açılacağı belirtilen bir açıklamada yaptı. Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da, aklama haberlerinin herhangi bir suçlayıcı delil içermediğini savundu. Anastasiadis’in haberlerden dolayı üzüntü duyguğunu ifade eden Rum Sözcü,  “Anastasiadis gerek kendisi gerekse Güney Kıbrıs’ın, aleyhlerindeki iftira nitelikli yazılarla hedef gösterildiğini ve bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini“ açıkladı.

AKEL'den yapılan karşı açıklamada ise, Anastasiadis'in kamuoyunu tatmin edici açıklama yapması gerektiği kaydedildi.

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