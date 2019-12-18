Anayasa Mahkemesi, Wikipedia için toplanıyor

Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden ülke gibi gösteren Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Bunun üzerine internet ansiklopedisi Wikipedia, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İHLAL

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

26 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurul'a sevkine karar vermişti. Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık'taki gündem toplantısında ele alacak.