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Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e giderek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

AA | 24.04.2019 - 11:00..
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Anayasa Mahkemesi'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edildi.

ÇELENK SUNUMU VE SAYGI DURUŞU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Heyet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDI

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Arslan, Anıtkabir özel defterini imzalayarak, not düştü.

Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor

Arslan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57'nci yıldönümü vesilesiyle bir kez daha huzurundayız. Banisi olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasını ve insanımızın temel hak ve hürriyetlerini koruma görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin azim ve gayreti içindeyiz. Ruhun şad olsun."

Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci yıl dönümü kutlanıyor


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