And Dağları'nda gizemli yaratıklar resimleri

Japonya’nın Yamagata Üniversitesi’nden bilim insanları, Peru’nun başkenti Lima'nın 400 km güneyindeki Nazca Platosu'nda yeni geoglifler keşfetti.

Platonun batısında yeni bulunan ve boyutları 5 ile 100 metre arasında değişen 143 geoglif, hayvan ve diğer canlıların yanısıra kare kafalı 'gizemli yaratıkları' betimliyor.

İLK DEFA YAPAY ZEKA KULLANILARAK TESPİT EDİLDİ

Saha çalışmalarının yanısıra üç boyutlu verilerin analizi sonucunda keşfedilen geogliflerden biri ilk defa yapay zeka kullanılarak tespit edildi. Bazı çizimlerde insanlara benzeyen ancak kare kafalı olan 'yaratıklar' ve çift başlı yılanlar görülüyor. Geogliflerin M.Ö. 100 – M.Ö 300 arası döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

'GÖKYÜZÜNDE GÖZLEMLENENLERİ ÇİZMİŞ OLABİLİRLER'

Arkeologlar ve tarihçiler arasında Nazca’daki antik uygarlığın temsilcilerinin bazıları yüzlerce metrelik devasa geometrik şekilleri nasıl çizdikleri konusunda fikir birliği bulunmuyor. Bilim insanları geoliflerin yerli halkın yaşamında nasıl bir rol oynadıkları konusuna da kafa yoruyor. Bunların gökyüzünde gözlemlenenleri sembolize ettiklerine dair tahminler var. Alman yazar Erich von Däniken, 1968 tarihli 'Tanrıların Arabaları' adlı araştırma kitabında, bu dev şekillerin uzaylı zekâsının ürünü olduğunu öne sürdü.