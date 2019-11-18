taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7522
Euro
6.3641
Altın
1464.43
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.844
Bitcoin
48825.86

And Dağları'nda gizemli yaratıklar resimleri

Peru'nun And Dağları'yla Pasifik Okyanusu arasında sıkışıp kalmış çöl yaylalarında, ilk kez yapay zeka kullanılarak gizemli yaratık resimleri tespit edildi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Tarih
Whatsapp ile paylaş

Japonya’nın Yamagata Üniversitesi’nden bilim insanları, Peru’nun başkenti Lima'nın 400 km güneyindeki Nazca Platosu'nda yeni geoglifler keşfetti.

Platonun batısında yeni bulunan ve boyutları 5 ile 100 metre arasında değişen 143 geoglif, hayvan ve diğer canlıların yanısıra kare kafalı 'gizemli yaratıkları' betimliyor.

İLK DEFA YAPAY ZEKA KULLANILARAK TESPİT EDİLDİ

Saha çalışmalarının yanısıra üç boyutlu verilerin analizi sonucunda keşfedilen geogliflerden biri ilk defa yapay zeka kullanılarak tespit edildi. Bazı çizimlerde insanlara benzeyen ancak kare kafalı olan 'yaratıklar' ve çift başlı yılanlar görülüyor. Geogliflerin M.Ö. 100 – M.Ö 300 arası döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

And Dağları'nda gizemli yaratıklar resimleri

'GÖKYÜZÜNDE GÖZLEMLENENLERİ ÇİZMİŞ OLABİLİRLER'

Arkeologlar ve tarihçiler arasında Nazca’daki antik uygarlığın temsilcilerinin bazıları yüzlerce metrelik devasa geometrik şekilleri nasıl çizdikleri konusunda fikir birliği bulunmuyor. Bilim insanları geoliflerin yerli halkın yaşamında nasıl bir rol oynadıkları konusuna da kafa yoruyor. Bunların gökyüzünde gözlemlenenleri sembolize ettiklerine dair tahminler var. Alman yazar Erich von Däniken, 1968 tarihli 'Tanrıların Arabaları' adlı araştırma kitabında, bu dev şekillerin uzaylı zekâsının ürünü olduğunu öne sürdü.

And Dağları'nda gizemli yaratıklar resimleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

135
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

86
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

47
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

14
Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

45
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

52
Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir