Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri belli oldu

Geçtiğimiz hafta internette paylaşılan yeni bir görsel, Samsung'un Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 serisi de dahil olmak üzere, birçok telefona Android 10 güncellemesi geleceğini ortaya koydu.

Samsung'un genellikle amiral gemisi modellerine Android 10 güncellemesi yapması şaşırtıcı değil, ancak eğer aşağıdaki liste doğruysa, Android 10 güncellemesi, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerine beklenenden daha erken gelebilir.

İşte internette yayınlan, ancak resmi olmayan belgeye göre, Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonları:

Listeye yakından baktığımızda, Samsung'un giriş ve orta seviye modellerine de Android 10 güncellemesi getireceğini görüyoruz. Ancak Galaxy S8 ve Note 8 gibi üst seviye modeller, bu güncelleştirmeden yararlanamayacak.

Yine de yukarıdaki belgenin Samsung tarafından resmi olarak onaylanmadığını hatırlatarak, biraz daha beklemenizi tavsiye ediyoruz.

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