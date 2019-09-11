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Android 10'un iPhone'lardan aldığı 5 farklı özellik

Android 10 işletim sisteminin, iOS işletim sisteminden aldığı 5 farklı özelliği listeledik.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 17:05..
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Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özellikleri ilk defa açıklamıştı. Dün akşam tanıtılan iPhone 11 serisi ile hayatımıza girecek iOS 13 işletim sisteminin, Google'ın üzerinde çalıştığı Android 10 işletim sistemiyle birçok ortak noktası bulunuyor.

Daha önce sizlerle Apple'ın Android'den aldığı 5 yeni iOS 13 özelliğini paylaşmıştık. Bu sefer de Android 10'un, Apple'ın iOS işletim sisteminden aldığı 5 farklı özelliğe göz atıyoruz.

1. KONUM İZİNLERİ

KONUM İZİNLEİR

Android 10'un kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri de yeni gizlilik ayarlarıdır. Bu özellik ile birlikte, uygulamaların yalnızca kullanılırken konumunuza erişmesine izin verebilirsiniz. Yani uygulamalar arka planda çalışırsa bile konum verilerinize erişemez. Apple ise söz konusu gizililik özelliğini çoktan iOS ile birlikte iPhone'lara getirdi bile.

 

2. SES DENGELEYİCİ

ANDROİD

iPhone'un erişebilirlik ayarlarında sağ ve sol ses kanalları için seviyeyi dengeleyen bir ayar bulunuyor. Bu sayede kulaklık kullanırken, her iki kulağınıza gelen ses şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellik, Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarla yeni buluşacak.

 

3. HAREKET NAVİGASYONU

hareket

Android işletim sisteminde bulunan jest hareketleri, yıllardır eleştiriliyor. Ancak Android 10 ile birlikte gelen yeni hareketler, neredeyse iPhone'lardakine benzer bir şekilde çalışıyor. Örneğin Android 10 işletim sistemiyle birlikte parmağınızı ekranın altından kenarlara kaydırdığınızda, uygulamalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

 

4. Wi-Fi ŞİFRE PAYLAŞIMI

WİFİ

Wi-Fi şifresini başkalarına vermek, herkesin isteyeceği bir şey değil. Bu nedenle iOS kullanıcıları, karşısındakine Wi-Fi şifresini söylemeden internet bağlantısını paylaşabiliyor. Bu özellik Android 10 ile birlikte kullanıcılara yeni sunulacak. Ancak Android'deki W-Fi paylaşım özelliği, iOS'takinden biraz daha farklı çalışacak. Android kullanıcıları, telefonlarındaki barkodu karşıdaki telefona okutarak internet paylaşımı yapabilecek.

 

5. eSIM DESTEĞİ

ESİM

eSIM'ler, uzun zamandır kullandığımız normal SIM kartların günümüzdeki yerini alacak. Akıllı telefon üreticileri ise çoktan bu özelliği telefonlara yerleştirerek, kullanıcıların farklı operatörler arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlayacak.

Apple'ın iOS özelliği, iPhone kullanıcılarının desteklenen cihazlarda eSIM özelliğinden yararlanmasını sağlıyor. Android 10 işletim sistemi ise bu özelliği yeni güncellemeyle telefonlara getirecek.

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