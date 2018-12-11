Android 9 Pie güncellemesi alacak bütün telefonlar

Günümüzde birçok cihaz android 9 beta sürümüne erişebiliyor, fakat 2018 yılına veda edeceğimiz bugünlerde hala birçok cihaz Android 9 güncellemesini almadı. Peki hangi telefonlar bu güncellemeyi alacak? İşte sizin için hazırladığımız liste:
ALCATEL
Alcatel telefon üreticileri, Android 9 güncellemesi alacak cihazları hakkında hiçbir bilgi paylaşmıyor. Şirketin, telefonlarını çok az güncellediğini düşünürsek, Alcatel telefonların Android 9 güncellemesi alacağını düşünmüyoruz.
ASUS
Asus, henüz Android 9 için bir yayınlama planları olmadığını söylese de, birkaç ay içerisinde bazı Asus modellerine bu güncellemenin geleceğini tahmin ediyoruz. Gsm Arena'nın ulaştığı bilgilere göre Asus, 5Z telefonu için yeni bir güncelleme çalışması yapıyor.
- Asus Zenfone 5Z
- Asus ROG Phone
BLACKBERRY
Şirket,bu konuda hiçbir bilgi paylaşmasa da aşağıdaki telefonların Android 9 Pie güncellemesi alması bekleniyor.
- BlackBerry KeyTwo
- BlackBerry KeyTwoLite
- BlackBerry Motion
Teknolojinin en büyük devlerinden Google, Pixel serisi telefonların Android 9 Pie güncellemesi en kısa sürede alacağını duyurdu, fakat diğer modellerin bu güncellemeyi alması biraz zor.
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel
- Google Pixel XL
HMD GLOBAL (NOKIA)
Akıllı telefon piyasasına pek tutunamayan Nokia, bu durumu güncellemeler ile kapatmaya çalışıyor. Nokia'nın neredeyse bütün akıllı telefonlarının Android 9 güncellemesi alması bekleniyor.
- Nokia 7.1
- Nokia 7 Plus
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 8
- Nokia 7
- Nokia 6 (2018)
- Nokia 5
- Nokia 3.1 (2018)
- Nokia 3
HONOR
Akıllı telefon piyasadındaki rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen Honor, şu anda zaten birkaç telefonu için bu güncellemeyi yayınladı. Diğer telefonlar ise şu şekilde:
- Honor 8X
- Honor 9 Lİte
- Honor 7X
- Honor 7A
- Honor 7C
- Honor Play
- Honor 10
- Honor View 10
HTC
Android 9 güncellemesi alacak telefonları ağustos ayında açıklayan HTC, bu modellerin son olmayacağını belirtmişti.
- HTC U12 Life
- HTC U12 Plus
- HTC U11 Plus
- HTC U12
- HTC U11 Life
HUAWEI
Şirketin, ürettiği bütün telefonları güncel tutmak için yoğun bir çaba içinde olduğu biliniyor.
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei P Smart
- Huawei Mate 20 Pro
LG
LG henüz konuyla ilgili açıklama yapmasa da, amiral gemisi telefonların Android 9 güncellemesini alması bekleniyor.
- LG V40 ThinQ
- LG G7 ThinQ
- LG G6
- LG V35 ThinQ
- LG V30
MOTOROLA-LENOVO
Motorola, Android 9 güncellemesi hakkında en net cevabı veren şirketlerden biri. Şirket, resmi olarak güncellemeyi alacak telefonların listesini de yayınladı.
- Moto Z3
- Moto Z3 Play
- Moto Z2 Force
- Moto Z2 Play
- Moto X4
- Moto G6 Plus
- Moto G6
- Moto G6 Play
- Moto one Power
- Moto one
OnePlus
- OnePlus 5T
- OnePlus 5
- OnePlus 3T
- OnePlus 3
- OnePlus 6
SAMSUNG
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 Plus
- Samsung Galaxy Active
- Samsung Galaxy Note FE
SONY
Sony, şu anda bile birçok telefonuna Android 9 sürümünü sunmuş durumda.. Ayrıca diğer üst model telefonların da güncelleme alması bekleniyor.
- Sony Xperia XZ
- Sony Xperia XZCompact
- Sony Xperia XA2
- Sony Xperia XA2 Ultra
- Sony Xperia XA2 Premium
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Sony Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ1 Compact
- Sony Xperia XZ1 Premium
Xiaomi
- Xiaomi Mi Max 2
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Mi A1