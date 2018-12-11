Android 9 Pie güncellemesi alacak bütün telefonlar

Günümüzde birçok cihaz android 9 beta sürümüne erişebiliyor, fakat 2018 yılına veda edeceğimiz bugünlerde hala birçok cihaz Android 9 güncellemesini almadı. Peki hangi telefonlar bu güncellemeyi alacak? İşte sizin için hazırladığımız liste:

ALCATEL

Alcatel telefon üreticileri, Android 9 güncellemesi alacak cihazları hakkında hiçbir bilgi paylaşmıyor. Şirketin, telefonlarını çok az güncellediğini düşünürsek, Alcatel telefonların Android 9 güncellemesi alacağını düşünmüyoruz.

ASUS

Asus, henüz Android 9 için bir yayınlama planları olmadığını söylese de, birkaç ay içerisinde bazı Asus modellerine bu güncellemenin geleceğini tahmin ediyoruz. Gsm Arena'nın ulaştığı bilgilere göre Asus, 5Z telefonu için yeni bir güncelleme çalışması yapıyor.

Asus Zenfone 5Z

Asus ROG Phone

BLACKBERRY

Şirket,bu konuda hiçbir bilgi paylaşmasa da aşağıdaki telefonların Android 9 Pie güncellemesi alması bekleniyor.

BlackBerry KeyTwo

BlackBerry KeyTwoLite

BlackBerry Motion

GOOGLE

Teknolojinin en büyük devlerinden Google, Pixel serisi telefonların Android 9 Pie güncellemesi en kısa sürede alacağını duyurdu, fakat diğer modellerin bu güncellemeyi alması biraz zor.

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

HMD GLOBAL (NOKIA)

Akıllı telefon piyasasına pek tutunamayan Nokia, bu durumu güncellemeler ile kapatmaya çalışıyor. Nokia'nın neredeyse bütün akıllı telefonlarının Android 9 güncellemesi alması bekleniyor.

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 8

Nokia 7

Nokia 6 (2018)

Nokia 5

Nokia 3.1 (2018)

Nokia 3

HONOR

Akıllı telefon piyasadındaki rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen Honor, şu anda zaten birkaç telefonu için bu güncellemeyi yayınladı. Diğer telefonlar ise şu şekilde:

Honor 8X

Honor 9 Lİte

Honor 7X

Honor 7A

Honor 7C

Honor Play

Honor 10

Honor View 10

HTC

Android 9 güncellemesi alacak telefonları ağustos ayında açıklayan HTC, bu modellerin son olmayacağını belirtmişti.

HTC U12 Life

HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U12

HTC U11 Life

HUAWEI

Şirketin, ürettiği bütün telefonları güncel tutmak için yoğun bir çaba içinde olduğu biliniyor.

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro



Huawei Mate 10



Huawei P Smart



Huawei Mate 20 Pro



LG

LG henüz konuyla ilgili açıklama yapmasa da, amiral gemisi telefonların Android 9 güncellemesini alması bekleniyor.

LG V40 ThinQ

LG G7 ThinQ

LG G6

LG V35 ThinQ

LG V30

MOTOROLA-LENOVO

Motorola, Android 9 güncellemesi hakkında en net cevabı veren şirketlerden biri. Şirket, resmi olarak güncellemeyi alacak telefonların listesini de yayınladı.

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

Moto one Power

Moto one

OnePlus

OnePlus 5T

OnePlus 5

OnePlus 3T



OnePlus 3



OnePlus 6



SAMSUNG

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Active

Samsung Galaxy Note FE

SONY

Sony, şu anda bile birçok telefonuna Android 9 sürümünü sunmuş durumda.. Ayrıca diğer üst model telefonların da güncelleme alması bekleniyor.

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZCompact

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XA2 Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ1 Premium

Xiaomi