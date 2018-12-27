Android 9 Pie güncellemesi alacak tüm Samsung telefonları

Birkaç hafta süren beta testinden sonra, Samsung, Galaxy S9 için Android 9 Pie güncellemesini beklenenden bir ay önce yayınlamıştı. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde hangi telefonlara Android 9 güncellemesinin geleceğini açıkladı.

20'den fazla cihaz için güncelleme yayınlayacak Samsung, cihazları ve tarihleri içeren bir liste yayınladı. İşte Android 9 Pie güncellemesini alacak olan bütün Samsung telefonları ve güncellemenin çıkış tarihleri:

Galaxy S9 (Ocak 2019) -Geçen hafta yayınlandı

Galaxy S9 + (Ocak 2019) -Geçen hafta yayınlandı.

Galaxy Note 9 (Şubat 2019)

Galaxy S8 (Mart 2019)

Galaxy S8 + (Mart 2019)

Galaxy Note 8 (Mart 2019)

Galaxy A8 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A8 + 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A7 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A9 2018 (Nisan 2019)

Galaxy Tab S4 10.5 (Nisan 2019)

Galaxy J4 (Mayıs 2019)

Galaxy J4 + (Mayıs 2019)

Galaxy J6 (Mayıs 2019)

Galaxy J6 + (Mayıs 2019)

Galaxy A8 Yıldızı (Mayıs 2019)

Galaxy J7 2017 (Temmuz 2019)

Galaxy J7 Duo (Ağustos 2019)

Galaxy Xcover4 (Eylül 2019)

Galaxy J3 2017 (Eylül 2019)

Galaxy Tab S3 9.7 (Eylül 2019)

Galaxy Tab A 2017 (Ekim 2019)

Galaxy Tab Active2 (Ekim 2019)

Galaxy Tab A 10.5 (Ekim 2019)

Güncelleme tarihleri, Android 9'un dünya genelindeki ilk yayınlanma tarihlerini içeriyor. Bu güncellemenin ülkemizdeki telefonlara gelmesi Samsung'un yayınlama sıklığına göre değişebiliyor. Siz de söz konusu güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleştirme yolun izleyin.