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Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android 9 Pie işletim sistemine güncellenen telefonlara gelen 10 yeniliği inceliyoruz.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 13:04..
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Android 9 Pie güncellemesi, Google Pixel telefonlarda aylardır kullanılıyor. Orta segment telefonlar için yayınlanmayan Android 9, üst düzey telefonlara gelmeye devam ediyor. Yeni Android 9 Pie güncellemesinin telefonunuza kazandırdığı 10 özelliği listeledik.

 

1. ADAPTIVE BATARYA

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android 9 Pie'ın Uyarlanabilir Pil özelliği daha uzun batarya ömrü vadediyor. Bu uygulama, zamanla sık kullandığınız veya daha az kullandığınız uygulamaları öğrenerek, sistem kaynaklarını onlara göre optimize edecektir.

 

2. YENİ AYARLAR TASARIMI

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Google, Android 9 ayarlar menüsünü yeniden tasarlayarak kullanıcılar için daha renkli hale getirdi.

 

3. YENİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ARACI

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Yeni ekran görüntüsü aracı, ekran görüntüsünü aldıktan hemen sonra düzenleme veya silme seçeneği sunar. Ekran görüntüsünü alınca bildirim panelinde çıkan seçeneklere dokunarak bu özelliği kullanabilirsiniz.

 

4. BİLDİRİM ÖN İZLEME RESİMLERİ

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android 9 ile gelen bir diğer özellik, bildirim ön izleme ekranında artık resimlerin de yer alması.


5. NAVİGASYON HAREKET İKONLARI

android 9

Ekranın altındaki hap şeklindeki yeni hareket ikonu, bir önceki sürümlerdeki üç noktanın yerini alıyor. Farklı telefon üreticileri, kendine özel ikon paketleri oluşturduğundan, bu simge her telefonda aynı olmayabilir.

 

6. YENİ MATERYAL TASARIM

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android Pie, genel olarak yeni bir görünüme sahip. Bildirimlerde hafif yuvarlanmış köşeler kullanan Google, hızlı ayarlar menüsünü de kolayca erişilebilir hale getirdi.

 

7. KLAVYEDE METİN BÜYÜTME

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

iOS işletim sisteminde zaten bulunan bir özellik, Google tarafından Android 9 sürümüne de getirildi. Yazı yazarken imleci bir metin boyunca hareket ettirdiğinizde imlecin üstünde bir büyütme kutusu beliriyor. Böylelikle imlecin nerde olduğu daha kolay bir şekilde görülüyor.

 

8. HIZLI EKRAN DÖNDÜRME

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

İstemediğiniz anda telefonunuzun ekranının dönmesi, çoğu zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Android 9'da, ekranı yatay döndürdüğünüzde ekranın sağ üst köşesinde yeni bir hızlı döndürme butonu beliriyor. İstediğiniz zaman bu butona tıklayarak ekranı döndürebilir ve döndürmeyi kilitleyebilirsiniz.

 

9. MÜZİK SESİ KONTROLLERİ

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android 9'dan önce, müzik dinlerken sesi açıp kapattığınızda sistem sesleri de bu durumdan etkileniyordu. Android Pie'i yükledikten sonra, ses tuşları varsayılan olarak medya ses seviyesini kontrol etmeyi sağlıyor. Ayrıca ses ayarlarının konumu yan tarafa taşınmış durumda.

 

10. ÇOKLU GÖREV UYGULAMA İZLEME

Android 9'un telefonunuza getirdiği 10 yenilik

Android 9, eski android sürümlerinde bulunan dikey yığın halinde görünen uygulama arası geçiş ekranını değiştirdi. Artık uygulamalar yatay olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamaları yana kaydırarak diğer uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

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