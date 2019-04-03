Tekno 'on' 2.bölüm: Android için en iyi 10 video düzenleme uygulaması

Tekno 'on' serimizin ikinci bölümünde, Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanabileceğiniz en iyi 10 video düzenleme uygulamasını inceliyoruz. Bu programlar gerek işlevselliği gerekse sahip olduğu özellikler bakımından videolarınıza farklı bir hava katacak.

1. ACTION DIRECTOR

Bilgisayarlardaki en popüler video düzenleme uygulamalarından biri olan ActionDirector, Android işletim sistemine sahip telefonlarda da kullanılıyor. Bu program sayesinde videolarınıza ses ve metin ekleyebilir, videolarınızı yavaşlatıp hızlandırabilir ve çok sayıda düzenleme yapabilirsiniz. 4K videoları destekleyen az sayıdaki uygulamalardan biri olan ActionDirector, sık sık güncelleme alarak yeni özelliklerine kavuşuyor.

2. ADOBE PREMIERE

Birçok dev uygulamaya sahip olan Adobe'un Premiere uygulaması, özellikle bilgisayarlar için vazgeçilmez video düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Android işletim sistemine sahip telefonlarda da kullanabileceğiniz Premiere uygulaması, bilgisayardaki gibi profesyonel özellikler sunmasa da yine de video düzenleme uygulamaları arasında oldukça popüler. Program sayesinde videolarınıza müzikler ekleyebilir ve çeşitli düzenleme araçları sayesinde videolarınızdan harika klipler yaratabilirsiniz.

3. FILMORA GO

Wondershare tarafından hazırlanan FilmoraGo, Android işletim sisteminde bulunan en popüler video düzenleme uygulamalarından bir tanesi. Uygulamayı kullanarak Instagram için kare, YouTube için 16:9 formatında videolar yapabilir, videolara geçiş efektleri ekleyebilir ve videolarınız üzerinde daha fazla düzenleme yapabilirsiniz.

4. FUNIMATE VIDEO EDITOR

Funimate, daha çok eğlenceli tarzıyla ön plana çıkan video düzenleme uygulamalarından biridir. 15 video efektine sahip olan program, ciddi videolar oluşturmak isteyenlere pek hitap etmese de yine de kısa sosyal medya videoları oluşturmak isteyenler için oldukça idealdir.

5. KINEMASTER

KineMaster, mevcut en güçlü video düzenleyici uygulamalarından biridir. Diğer video düzenleme programlarının çoğunun yaptığı gibi temel işlemleri bu uygulama ile de yapabilirsiniz. Bununla birlikte KineMaster, çoklu görüntü, video ve efekt katmanları da içeriyor. Bilgisayardaki video düzenleyici programlar kadar güçlü olmasa da KineMaster profesyonel video düzenlemek isteyen kullanıcılar için oldukça yararlı özellikler barındırıyor.

6. FILMMAKER MOVIE MAKER

En iyi ücretsiz video düzenleme uygulamaları arasında gösterilen FilmMaker, genellikle sosyal medya videolarına odaklanan yapısı nedeniyle oldukça eğlenceli videolar üretmenizi sağlıyor. Temel video düzenleme araçlarını içeren uygulama, çeşitli video efektlerini de içinde barındırıyor.

7. POWER DIRECTOR

PowerDirector, bu listedeki en kapsamlı video düzenleyici uygulamalarından biridir. Hızlı düzenleme araçları, çeşitli efektler ve diğer araçlar dahil olmak üzere birkaç yeni özellik içeren uygulama, video zaman çizelgesi tasarımını da içeriyor.

8. QUIK

Yeni nesil bir video düzenleme uygulaması olan Quik, 50 adede kadar fotoğraf ve video yüklenmesini destekliyor. Uygulama daha sonra bu içerikleri analiz ederek videolar oluşturuyor. Yaklaşık 25 farklı video stili içeren uygulama sayesinde genellikle basit video düzenlemeleri yapabilirsiniz.

9. VIVAVIDEO

Son derece popüler video düzenleme uygulamalarından biri olan VivaVideo, özellikle sosyal medya için kısa videolar oluşturmak isteyenler için oldukça kullanışlı. 200'den fazla video filtresi ve çeşitli efektler bulunan uygulama, klasik video düzenleme araçlarının hemen hemen hepsini içeriyor.

10. VİDEOSHOW

Video düzenlemek için ihtiyacınız olan temel araçları içeren VideoShow, basit bir video uygulamasıdır. Çeşitli video efektleri ve emoji seçenekleri ile videolarınızı daha eğlenceli hale getirebileceğiniz uygulama, Facebook, Twitter veya Instagram paylaşımları için oldukça kullanışlı.

Tekno 'on' serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' birinci bölüme ulaşabilirsiniz.