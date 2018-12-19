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Android için en iyi güvenlik uygulamaları belli oldu

Bir antivirüs test laboratuvarı, android işletim sistemindeki güvenlik uygulamalarını değerlendirdi.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 11:41..
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Bir antivirüs test laboratuvarı, 20 farklı mobil güvenlik ürününün performansını değerlendirdi. En iyi sonuçları, bir kez daha Bitdefender ve Kaspersky dahil olmak üzere ünlü satıcılar tarafından geliştirilen programlar verdi.

Android için en iyi güvenlik uygulamaları belli oldu

Güvenlik uygulamaları, koruma, kullanılabilirlik ve özellikler olmak üzere üç farklı kategoride incelendi. Koruma ve kullanılabilirlik kategorilerinden 6, özellik kategorisinden ise en fazla 1 puan verilen sonuçlar şu şekilde:

Trend Micro Mobile Security, Tencent WeSecure, Symantec Norton Mobile Security, Sophos Mobile Security, McAfee Mobile Security, Kaspersky Lab Internet Security, G Data Internet Security,ve Bitdefender Mobile Security uygulamaları 13 puan alarak zirveyi paylaştı. Android için bu güvenlik uygulamalarının her biri, koruma ve kullanılabilirlik için 6 puan, özellikler için ise 1 puan aldı.

EN DÜŞÜK SKOR: GOOGLE PLAY PROTECT

Android için en iyi güvenlik uygulamaları belli oldu

Google Play Store'a entegre edilen Google Play Protect, en düşük puanı alan uygulamalardan biri oldu. Diğer en düşük puanı alan güvenlik uygulaması ise NSHC Droid-X 3 adlı uygulama oldu.

Eğer android için bir güvenlik uygulamasına ihtiyacınız varsa, bu araştırma, doğru uygulamayı seçmenize yardımcı olabilir. Ayrıca bu uygulamalara ek olarak, kötü amaçlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirebilirsiniz.

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