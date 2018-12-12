Android için en iyi kamera uygulamaları

Akıllı telefonlarınızla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve telefonunuz Android işletim sistemine sahipse, bu uygulamalar tam size göre. Kamera uygulamaları sayesinde daha ilgi çekici fotoğraflar çekebilir ve fotoğrafları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Open Camera

Açık kaynak kodlu olan Open Camera, sürekli geliştirilerek yeni özellikler ekleniyor. En iyi fotoğraf deneyimini yaşamak için Open Camera uygulamasını deneyebilirsiniz.

Footej Camera

Android telefonlarınızda kullanabileceğiniz başka bir kamera uygulaması olan Footej, hem ücretsiz hem de ücretli versiyona sahiptir. Uygulamanın ISO kontrolü, odak ayarları, seri çekim modu, ağır çekim kaydı ve daha pek çok özelliği vardır.

VSCO

Son derece sade ve anlaşılır arayüze sahip olan VSCO, sadece üst düzey fotoğrafçılığa odaklanıyor.

Manual Camera

Poz, deklanşör ve odaklama için ayarları manuel olarak yaparak kendi çekiminizi özelleştirme özelliği sağlayan bu uygulama, profesyonel makinelerin sunduğu ayarlara sahiptir.

Camera MX

Camera MX, basit ve yeni başlayanlar için özel olarak üretilmiş birçok filtreye sahip olan bir başka kamera uygulamasıdır. Uygulama, harika bir fotoğraf deneyimi sağlamak için düzenleme yeteneğiyle birlikte çok sayıda fotoğraf efekti de sağlar.

Camera 360

Camera 360, çeşitli çıkartmalar ve kamera modları ile eğlence dolu bir kamera uygulamasıdır. Ayrıca uygulama, özçekim modu, portre efekti, objektif filtreleme gibi özelliklere sahiptir.

DSLR Camera Pro

Fotoğraflarınıza ince ayarlar yapabileceğiniz bu program, gerçek bir DSLR fotoğraf makinesı ayarlarını içeriyor.

Camera FV-5

Odaklama, deklanşör hızı ve diğer birçok ayarları değiştirebileceğiniz programın ücretli sürümünde daha fazla ayar seçeneği bulunuyor.

Camera Zoom FX

Fotoğraflarınıza kalite katmak için çok kullanışlı olan bu program, en iyi kamera uygulamalarından biridir. Fotoğraf üzerindeki birçok ayarla istediğiniz gibi oynama yapabileceğiniz uygulama, gelişmiş birçok özelliğie sahiptir.



