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Android için en iyi kamera uygulamaları

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için en iyi kamera uygulamalarına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 15:48..
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Akıllı telefonlarınızla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve telefonunuz Android işletim sistemine sahipse, bu uygulamalar tam size göre. Kamera uygulamaları sayesinde daha ilgi çekici fotoğraflar çekebilir ve fotoğrafları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Open Camera

Android için en iyi kamera uygulamaları

Açık kaynak kodlu olan Open Camera, sürekli geliştirilerek yeni özellikler ekleniyor. En iyi fotoğraf deneyimini yaşamak için Open Camera uygulamasını deneyebilirsiniz.

Footej Camera

Android için en iyi kamera uygulamaları

Android telefonlarınızda kullanabileceğiniz başka bir kamera uygulaması olan Footej, hem ücretsiz hem de ücretli versiyona sahiptir. Uygulamanın ISO kontrolü, odak ayarları, seri çekim modu, ağır çekim kaydı ve daha pek çok özelliği vardır.

 

VSCO

Android için en iyi kamera uygulamaları

Son derece sade ve anlaşılır arayüze sahip olan VSCO, sadece üst düzey fotoğrafçılığa odaklanıyor.

 

Manual Camera

Android için en iyi kamera uygulamaları

Poz, deklanşör ve odaklama için ayarları manuel olarak yaparak kendi çekiminizi özelleştirme özelliği sağlayan bu uygulama, profesyonel makinelerin sunduğu ayarlara sahiptir.

 

Camera MX

Android için en iyi kamera uygulamaları

Camera MX,  basit  ve yeni başlayanlar için özel olarak üretilmiş birçok filtreye sahip olan bir başka kamera uygulamasıdır. Uygulama, harika bir fotoğraf deneyimi sağlamak için düzenleme yeteneğiyle birlikte çok sayıda fotoğraf efekti de sağlar.

 

Camera 360

Android için en iyi kamera uygulamaları

Camera 360, çeşitli çıkartmalar ve kamera modları ile eğlence dolu bir kamera uygulamasıdır. Ayrıca uygulama, özçekim modu, portre efekti, objektif filtreleme gibi özelliklere sahiptir.

 

DSLR Camera Pro

Android için en iyi kamera uygulamaları

Fotoğraflarınıza ince ayarlar yapabileceğiniz bu program, gerçek bir DSLR fotoğraf makinesı ayarlarını içeriyor.

 

Camera FV-5

Android için en iyi kamera uygulamaları

Odaklama, deklanşör hızı ve diğer birçok ayarları değiştirebileceğiniz programın ücretli sürümünde daha fazla ayar seçeneği bulunuyor.

 

Camera Zoom FX

Android için en iyi kamera uygulamaları

Fotoğraflarınıza kalite katmak için çok kullanışlı olan bu program, en iyi kamera uygulamalarından biridir. Fotoğraf üzerindeki birçok ayarla istediğiniz gibi oynama yapabileceğiniz uygulama, gelişmiş birçok özelliğie sahiptir.


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