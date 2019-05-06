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Android Q gece modu özelliği ile birlikte gelecek

Google'ın çok yakında tanıtmayı planladığı Android'in en yeni sürümü Android Q, kullanıcılara gece modu özelliğini sunacak.

DHA | 06.05.2019 - 17:01..
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Google ve Open Handset Alliance tarafından mobil cihazlar için geliştirilen bir işletim sistemi olan Android, özellikle açık kaynak kodlu olmasıyla dikkat çekiyor. Sürekli güncellenen ve yeni özellikler eklenen bu işletim sistemi, akıllı telefonları daha kullanışlı hale getiriyor

Google'ın en yeni Android sürümü Androiid Q işletim sistemi, telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

android q

GECE MODU ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAYACAK?

Android Q işletim sistemine sahip telefonlar, gün doğumundan gün batımına kadar gündüz modunda, gün batımından gün doğumuna kadar ise gece modunda olacak.

Gece modunun aktif hale gelmesiyle birlikte menülerin tamamen kararacağı yeni işletim sisteminde, amaç hem gözü daha az yormak hem de batarya tasarrufu sağlamak olacak.

Google'a yakın kaynaklara göre telefonlar, gün doğumu ve gün batımına göre gece moduna otomatik olarak geçecek, yani kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

androşd

Androd Q ile gelen bütün yenilikleri öğrenmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

 

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