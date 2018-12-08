Android telefonlarda şarj ömrünüzü artıracak 10 ipucu

Güçlü donanımlar, parlak ekranlar, kaliteli özellikler ve birçok nedenden dolayı şarjınız daha hızlı tükenebilir. Her ne kadar en son çıkan telefonlar özellikleri bakımından çok güçlü olsa da, ne yazık ki sonsuz batarya ömürlerine sahip değiller.

Peki daha fazla şarj süresine sahip olmak için neler yapmak gerekir? İşte sizin için hazırladığımız 10 ipucu:

1. EN ÇOK ŞARJ TÜKETEN UYGULAMALARI TESPİT EDİN

Telefonunuzun pilini en çok tüketen uygulamaları bulmak için Ayarlar> Pil bölümüne gidin . Eğer hiç kullanmadığınız bir programı pil tüketim listesinde görürseniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.





2. SİZE SÜREKLİ BİLDİRİM GÖNDEREN UYGULAMALARI UYKU MODUNA ALIN





Facebook, Twitter, E-Posta ve bunlar gibi birçok mesajlaşma uygulaması, sürekli arkaplanda çalışarak size en hızlı bildirimleri vermek için çalışır. Bu uygulamalardan önemsiz olanları uyku moduna alarak bataryanızdan tasarruf edebilirsiniz.

3. GEREKSİZ DONANIM ÖZELLİKLERİNİ KAPATIN

Bugünün telefonlarının LTE, NFC, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip olması gerçekten harika, fakat bu özelliklere gerçekten ihtiyacınız var mı? Bu özelliklerden kullanmadıklarını gün içinde kapalı tutarak tasarruf edebilirsiniz.





4. ULTRA GÜÇ TASARRUFU MODUNU KULLANIN





Ultra Güç Tasarrufu modu bazı telefonlarda bulunmasa da, şarj ömrünüzü artırmak için gerçekten mükemmel bir araç. Bu moda geçtiğinizde telefon bütün gereksiz programları ve verileri optimize ederek size harika bir pil ömrü sunar.





5. ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMA SAYISINI AZALTIN

Uygulamalar listesinden arka planda gereksiz yere çalışıp şarjınızı tüketen uygulamaları bulup devre dışı bırakın.

6. GEREKSİZ WIDGET VE CANLI DUVAR KAĞIDI KULLANMAYIN

Ana ekranda kullandığınız widget uygulamarı, siz farkında olmasanız da güç tüketir, fakat şarj ömründen tasarruf etmek için işinize yarayan uygulamalara dokunmayın, sadece gereksiz olanları kaldırın. Ayrıca eğer canlı duvar kağıtları kullanıyorsanız bunları da devre dışı bırakarak batarya ömrünü artırabilirsiniz.

7. PARLAKLIĞI AZALTIN VE OTOMATİK PARLAKLIĞI KAPATIN

Ekran parlaklığı şarjınızı en çok tüketen unsurlardan biridir. Gereksiz yere ekran ışığını açmayın ve telefonunuzu mümkün olduğu kadar düşük parlaklıkta kullanın.

8. UYGULAMALARINIZI GÜNCEL TUTUN

Uygulamalar genellikle daha az pil gücü kullanacak şekilde güncellenir, bu yüzden uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olmalısınız. Google Play'deki uygulama güncellemelerini kontrol edip tek tıklamayla bütün programlarınızı güncelleyebilirsiniz.





9. ÇEKİM GÜCÜNE DİKKAT EDİN





Kötü hücresel kapsama alanı olan bir bölgede iseniz, telefon daha güçlü bir sinyal için daha fazla çalışacaktır. Bunun batarya ömrü üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bununla ilgili yapabileceğiniz pek bir şey yok, fakat mobil internete veya sesli çağrılara gerek duymuyorsanız, telefonu Uçak modunda kullanabilirsiniz.





10. DAHA YENİ BİR BATARYA ALIN





Akıllı telefon bataryaları zamanla yıpranarak daha az bir pil ömrüne sahip oluyor. Yeni ve orijinal bir batarya alarak daha uzun pil ömrüne sahip olaiblirsiniz.