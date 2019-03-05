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Android TV'lerdeki hata, gizlilik endişelerini artırdı

Android TV sisteminde meydana gelen bir hata, başkalarının fotoğraflarını görebilmenize olanak tanıyor.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 17:05..
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Bilindiği gibi Android TV'ler, boşta kaldığı sırada ekran koruyucusu olarak Google Fotoğraflar albümünüzdeki fotoğrafları gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının keşfettiği hata, Android TV'lerdeki gizlilik problemini de gün yüzüne çıkardı.

android tv

BAŞKA HESAPLARA ERİŞİM SAĞLANDI

Android TV'de meydana gelen hatayı keşfeden bir kullanıcı, diğer bağlı Google hesaplarına erişim sağladı ve bu hesapların fotoğraf albümlerini ekran koruyucu modunda görüntüledi. Google, sorunun doğruluğunu kabul etti ve hatayı en kısa sürede gidereceklerini açıkladı.

Google, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Kullanıcılarımızın gizliliğini son derece ciddiye alıyoruz. Bu hatayı araştırmaya devam ederken, Google Asistan üzerinden uzaktan yayınlama özelliğini ve Google Fotoğraflar’daki fotoğrafları Android TV cihazlarında görüntüleme özelliğini devre dışı bıraktık. ”

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