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Android'deki dosyaları ve klasörleri gizleme yöntemi

Android telefonlardaki dosyaları veya klasörleri gizlemek için yöntemleri derledik.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 16:25..
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Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızdaki dosyaları veya klasörleri, ek bir uygulamaya gerek kalmadan gizlemek için iki yöntem bulunuyor. Gelin kısaca bu yöntemlere göz atalım.

1.YÖNTEM

Android dosya yöneticisine girin. Yeni bir klasör oluştururken klasörün isminin başına nokta koyun. Başında nokta olan klasörler gizli klasör haline gelir ve bu klasörlerin içinde gizlenen dosyalar hiç bir program tarafından görüntülenemez.

android

 

2.YÖNTEM

Android sistemlerde dosya gizlemenin ikinci yolu ise, var olan bir klasörün içine .nomedia isimli yeni bir dosya oluşturmanızdır. ,Bu yöntem, tüm medya dosyalarını (resimler ve videolar) onlarla etkileşime girmeye çalışan herhangi bir uygulamadan gizleyecektir.

Android'deki dosyaları ve klasörleri gizleme yöntemi

Gizli klasörleri kendiniz görüntülemek için dosya yöneticinizden 'Gizli dosyaları göster' seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

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