taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7778
Euro
6.3698
Altın
1452.66
Borsa
103847.4
Gram Altın
269.87
Bitcoin
50498.95

Anette Inselberg ile ritüeller üzerine konuşuyoruz

100. baskısını yapan "Her Şey Değişir" kitabının yazarı Anette Inselberg ile ritüelleri, pozitifliği ve nasıl dilek dileneceğini konuştuk.

Özel İçerik | 12.11.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Anette Inselberg, aylardır çok satanlarda olan ve 100. baskıyı gören "Her Şey Değişir" kitabının yazarı. Öylesine pozitif ki, her şeyin değişeceğinin mümkün olduğunu hissetmemek imkansız oluyor. Ritüelleri, neden pozitif olmamız gerektiğini, nasıl doğru dilek dileyeceğimizi, her şeyi konuştuk yaşamın güzelliği adına. Hatta bir de "Aloe Vera Ritüeli" ve "Bolluk Bereket Ritüeli" yaptık.

Hayatı pozitif yaşamaya niyet etmekle başlıyor belki her şey. Dileriz konuştuklarımız yolunuza renkli taşlar döşesin...

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anette Inselberg ile ritüeller üzerine konuşuyoruz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

26
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

28
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

50
ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

27
Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

14
Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

153
Demet Akalın şimdi de Burcu Esmersoy'la kavga etti

Demet Akalın şimdi de Burcu Esmersoy'la kavga etti

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir