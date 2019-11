Anette Inselberg ile ritüeller üzerine konuşuyoruz

Anette Inselberg, aylardır çok satanlarda olan ve 100. baskıyı gören "Her Şey Değişir" kitabının yazarı. Öylesine pozitif ki, her şeyin değişeceğinin mümkün olduğunu hissetmemek imkansız oluyor. Ritüelleri, neden pozitif olmamız gerektiğini, nasıl doğru dilek dileyeceğimizi, her şeyi konuştuk yaşamın güzelliği adına. Hatta bir de "Aloe Vera Ritüeli" ve "Bolluk Bereket Ritüeli" yaptık.

Hayatı pozitif yaşamaya niyet etmekle başlıyor belki her şey. Dileriz konuştuklarımız yolunuza renkli taşlar döşesin...