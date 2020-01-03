Anex Tour, Alman Neckermann’ı satın aldı

Türk Turizm şirketi Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Almanya’daki şirketleri Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın almıştı.

ALMAN SEYAHAT FİRMASI NECKERMANN'I SATIN ALDI

Thomas Cook’un iflas sürecini yöneten kayyumdan yapılan açıklamada, Anex Tour’un, Neckermann Reisen’i de satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, satışın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

''GÜÇLÜ BİR PAZAR VARLIĞINA SAHİP OLMAYA DEVAM EDECEK''

Satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, “Özellikle Rusya pazarında gücüyle deneyimli tur operatörü olan Anex Tour ile Neckermann markası kesinlikle güçlü bir pazar varlığına sahip olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.