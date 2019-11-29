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Angela Merkel, az kalsın düşüyordu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kürsüye çıkarken düşüyordu ki; tutunarak kendini kurtardı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 09:32..
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Angela Merkel, az kalsın düşüyordu

Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz aylarda titreme nöbetleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Merkel, yine açıklaması veya icraatiyle değil başka bir şekilde gündem oldu.

SAHNEYE ÇIKARKEN TÖKEZLEDİ

Angela Merkel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin toplantısında kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ancak Alman Başbakan, sahneye çıkarken merdivenlere takıldı ve büyük ölçüde sendeledi. Kürsüye tutunarak kendini kurtaran Merkel, bu durumu "Basamakları görmedim. Gelecek sefer onları kullanacağım." diyerek geçiştirdi.

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