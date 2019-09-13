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Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

Almanya'nın otomobil sektörünün önde gelen ülkesi olduğunu ve 'yarının otomobilleri' için Almanya'nın önder ülke olmasını istediklerini söyleyen Merkel, yeni bir dönüşüm içerisine girildiği söyledi.

REUTERS | 13.09.2019 - 11:41..
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Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

Geleceğin otomobilleri, Frankfurt'ta görücüye çıktı.

Dünya otomobil üreticilerini bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nın (IAA) açılışını, Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı.

"OTOMOBİL SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜM YAŞADI"

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, ABD'li Otomobil Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (WAYMO) Başkanı John Krafcik ve Alman Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Bernhard Mattes ile birlikte fuarın açılışını gerçekleştiren Merkel, otomobil sektörünün fosil yakıtlardan e otomobile dönüşüm yaşadığını söyledi.

Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

ALMANYA'NIN ÖNDER OLMASINI İSTİYOR

Bu dönüşümün zorlukları beraberinde getirdiğini belirten Merkel, yarının otomobillerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesinin önemli olduğunu söyledi. Merkel, Almanya'nın otomobil sektörünün önde gelen ülkesi olduğunu ve 'yarının otomobilleri' için de Almanya'nın önder ülke olmasını istediklerini belirtti.

Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

Angela Merkel, Frankfurt Otomobil Fuarı’nı açtı

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