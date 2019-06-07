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Angela Merkel, iktidarını kaybedebilir

Partisindeki genel başkanlık görevinden istifa eden ve bir daha aday olmayacağını açıklayan Merkel, görev süresinin bitmesinden önce koltuğunu bırakmak zorunda kalabilir.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 09:04..
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Angela Merkel, iktidarını kaybedebilir

Yapılan araştırmaya göre Alman seçmenin büyük bir kısmı erken seçime gitmek istiyor. Buna göre ankete katılanların yüzde 52'si bu konuda fikir beyan etti.

MERKEL'İN KOALİSYONU DESTEĞİ KAYBETTİ

Araştırmadan çıkan bir diğer dikkat çekici sonuç ise halen iktidarda olan CDU/CSU ile SPD koalisyonunun Alman seçmen tarafından kabul görmemesi. Buna göre bu koalisyon ankete katılanların sadece yüzde 9'u tarafından desteklendi.

Angela Merkel, iktidarını kaybedebilir

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hristiyan Demokrat Birliği (CSU), Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

YEŞİLLER-SOL KOALİSYONU İSTENİYOR

Öte yandan en çok destek gören koalisyon modeli ise yüzde 25 destekle Yeşiller, SPD ve Sol Parti'den oluşacak olası bir kolisyon hükümeti.

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