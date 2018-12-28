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Angelina Jolie: ABD ihtiyaç duyarsa başkan adayı olurum

Ünlü sanatçı Angelina Jolie, ilerde siyasette ve orduda aktif rol alabileceğini fakat şimdilik bu siyaset konusunda sessiz kalacağını belirtti.

AA | 28.12.2018 - 14:34..
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Angelina Jolie, BBC Today programında yayınlanan söyleşisinde, gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya, 20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını verdi.

Angelina Jolie: ABD ihtiyaç duyarsa başkan adayı olurum

JOLİE, ÇEŞİTLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Angelina Jolie: ABD ihtiyaç duyarsa başkan adayı olurum

"ŞİMDİLİK SESSİZ KALACAĞIM"

İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Jolie, "şimdilik" siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi.

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