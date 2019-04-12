Angelina Jolie boşanmayı uzatıyor

Sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2014'te evlenen ABD'Li ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanma süreci içerisindeler. Ancak bazı kaynaklardan gelen haberlere göre; Jolie barışmak için işi yokuşa sürüyor.

BOŞANMA PAZARLIKLARINI UZATIYOR

Birleşik Krallık'ın en ünlü gazetelerinden biri olan The Sun'a konuşan bir yetkili; Angelina Jolie'nin barışmak için boşanma pazarlıklarını uzatıyor.

Gazeteye konuşan kaynak ayrıca, "Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyor." diye konuştu.

PİTT BARIŞMAK İSTEMİYOR

Ancak Pitt’in ise barışma konusuyla ilgilenmediğini, Jolie ile çocukları için arkadaşça bir ilişki sürdürmek istedği de belirtildi.