taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77085
Euro
6.5382
Altın
1291.905
Borsa
95687.52
Gram Altın
239.664

Angelina Jolie boşanmayı uzatıyor

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir süredir ayrı olduğu eşi Brad Pitt'le barışmak için boşanma pazarlıklarını uzatıyor.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 15:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2014'te evlenen ABD'Li ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanma süreci içerisindeler. Ancak bazı kaynaklardan gelen haberlere göre; Jolie barışmak için işi yokuşa sürüyor.

Angelina Jolie boşanmayı uzatıyor

BOŞANMA PAZARLIKLARINI UZATIYOR

Birleşik Krallık'ın en ünlü gazetelerinden biri olan The Sun'a konuşan bir yetkili; Angelina Jolie'nin barışmak için boşanma pazarlıklarını uzatıyor.

Gazeteye konuşan kaynak ayrıca, "Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyor." diye konuştu.

Angelina Jolie boşanmayı uzatıyor

PİTT BARIŞMAK İSTEMİYOR

Ancak Pitt’in ise barışma konusuyla ilgilenmediğini, Jolie ile çocukları için arkadaşça bir ilişki sürdürmek istedği de belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

728
Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

450
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

1121
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

464
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

328
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir