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Angelina Jolie - Brad Pitt ayrılığında yeni iddia

Boşanma aşamasında olan Angelina Jolie ile Brad Pitt, çocuklar konusunda hala uzlaşamadı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 07:19..
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Angelina Jolie - Brad Pitt ayrılığında yeni iddia

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma sürecinin en zor aşaması, altı çocuklarının velayeti konusu oldu. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia, yine bütün gözlerin çifte yönelmesine yol açtı.

PAX THİEN KAVGASI

Bu kez öne sürülenler, çiftin evlat edindiği çocuklardan Pax Thien hakkında. ABD basınına yansıyan iddialara göre; Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteyken Vietnam'dan bir çocuk evlat edinmek için harekete geçtiğinde, ünlü aktör onu vazgeçirmek için uğraştı.

Ancak Pitt'i dinlemeyen Jolie, bütün işlemleri tamamlayıp bir yetimhaneden Pax Thien'i evlat edindi. Yine basında yer alan haberlere göre Jolie bu gerçeği artık 15 yaşına gelen Pax Thien'e kısa bir süre önce açıkladı.

"BABAN SENİ HİÇ İSTEMEDİ"

Bu iddiaların basına yansımasından sonra da bazı hayranları, çocuklarını eski eşine karşı silah olarak kullandığını ileri sürerek Jolie'yi suçladı. Bazı hayranları da o yaşta bir çocuğa, "Baban seni hiç istemedi" demenin doğru olmadığını savundu.

Bu arada Jolie ve Pitt'in, çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya varmasının ardından, altı çocuk zaman zaman babalarının evine gidip orada kalmaya başladı.

Angelina Jolie - Brad Pitt ayrılığında yeni iddia

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