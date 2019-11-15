Angelina Jolie eski kocası Pitt'e hala öfkeli

'Mr. & Mrs. Smith' filminde tanışıp evlenen, ünlü oyuncu Brad Pitt'i o dönem eşi Jennifer Aniston'dan ayıran Angelina Jolie'nin, yüzü bir türlü gülmüyor.

JOLIE, PITT'E KIZGIN

Bir dönemin en büyük aşk simgesi haline gelen Brangelina çifti, yaşanan uçak skandalından sonra ayrıldı. Ancak görünen o ki Angelina Jolie, Brad Pitt'e hala kızgın...

"HAYATIMIZI MAHVETTİ"

Jolie'ye yakın kaynaklara dayanan habere göre; Jolie'nin, Pitt'in hayatlarını, özellikle de çocuklarının hayatlarını mahvettiğini dile getirdiği belirtildi.