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Angelina Jolie eski kocası Pitt'e hala öfkeli

Brad Pitt ayrılığıyla sarsılan Angelina Jolie, yakınlarına Pitt'in hayatlarını, özellikle de çocuklarının hayatını mahvettiği açıkladı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 08:50..
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'Mr. & Mrs. Smith' filminde tanışıp evlenen, ünlü oyuncu Brad Pitt'i o dönem eşi Jennifer Aniston'dan ayıran Angelina Jolie'nin, yüzü bir türlü gülmüyor.

Angelina Jolie eski kocası Pitt'e hala öfkeli

JOLIE, PITT'E KIZGIN

Bir dönemin en büyük aşk simgesi haline gelen Brangelina çifti, yaşanan uçak skandalından sonra ayrıldı. Ancak görünen o ki Angelina Jolie, Brad Pitt'e hala kızgın...

Angelina Jolie eski kocası Pitt'e hala öfkeli

"HAYATIMIZI MAHVETTİ"

Jolie'ye yakın kaynaklara dayanan habere göre; Jolie'nin, Pitt'in hayatlarını, özellikle de çocuklarının hayatlarını mahvettiğini dile getirdiği belirtildi.

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