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Angelina Jolie ve Brad Pitt velayette anlaştı

Angelina Jolie - Brad Pitt çifti, altı çocuğun velayeti konusunda anlaştı.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 07:12..
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Angelina Jolie ve Brad Pitt velayette anlaştı

Velayet mücadelesi nedeniyle boşanma davaları bir türlü sonuçlanmayan Angelina Jolie (43) ve Brad Pitt (54) sonunda davanın sonunu gördü.

SONUNDA ANLAŞTILAR

İkilinin vardıkları çözümün detayları açıklanmamakla birlikte, çifte yakın kaynaklar "Anlaşma, sonuca ulaşmak için önemli ölçüde zaman kazandıracak" açıklamasını yaptı. İkiliye yakın kaynaklar, “Pitt ve Jolie ortak bir anlaşma zemini buldu ve aile uğruna sorunların halledilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Önemli bir sorun olmadıkça meselenin çözüleceğine inanıyorlar” ifadelerini kullandı.

PİTT ÇOCUKLARI PAYLAŞMAK İSTİYOR

Temel konunun altı çocuğun velayeti olduğu davada; Jolie çocukların velayetini tamamen üzerine almak isterken, Pitt velayeti paylaşmaktan yana. İkilinin nasıl bir ortak zeminde anlaştığı henüz bilinmiyor. Jolie ve Pitt’in üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) ikizler Vivienne ve Knox (10), boşanma davası süresince annelerinin yanında kalırken, babaları belirlenen zamanlarda pedagog eşliğinde çocuklarıyla görüşüyor.

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