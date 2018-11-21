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Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı çıktığı alışverişte görüntülendi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 06:44..
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Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de görüntülendi. 12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, korumasının eşliğinde alışveriş yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca gitti.

ERKEK ÇOCUĞU GİBİ

Kız kardeşi Zahara, tıpkı anneleri Angelina Jolie'ye özenerek giyinip kuşanırken Shiloh Jolie Pitt ise saçlarını kısacık kestirip erkek kıyafetleri giyiyor.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Shiloh, henüz 2 buçuk yaşından beri erkek kardeşlerine özenip onun gibi giyiniyor.

Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

TAKIM ELBİSE GİYİYOR

Babası Brad Pitt ile annesi Angelina Jolie, Shiloh'nun bu davranışlarını geçmiş yıllarda katıldıkları söyleşilerde de dile getirmişti. Brad Pitt, kızı Shiloh'nun kendisini erkek sandığını ve kardeşleri Maddox ile Pax Thien gibi giyinip onlar gibi davranmaya özendiğini söylemişti.

Zaman zaman annesi Angelina Jolie ile birlikte galalara da katılan Shiloh, o tür etkinliklerde de takım elbise giymeyi tercih ediyor.

Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

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