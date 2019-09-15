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Aniden direksiyonu kıran sürücü restorana daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücü Bilal E., seyir halinde giderken önünde aniden fren yapan araçtan kaçmak isterken, aracıyla restorana girdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 15.09.2019 - 10:55..
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E-5 Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde otomobil sürücüsü Bilal E., seyir halinde ilerlerken önündeki bir otomobil aniden fren yaptı.

Aniden direksiyonu kıran sürücü restorana daldı

Aniden direksiyonu kıran sürücü restorana daldı ViDEO

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek balık restoranının bahçe bölümüne daldı. Bahçede kimsenin oturmaması, olası bir faciayı önledi.

Aniden direksiyonu kıran sürücü restorana daldı

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kazada restoranın önünde park halindeki araçlar da zarar gördü. Balıkçının iç kısmında oturan müşteriler ise büyük şok yaşadılar.

Kaza yapan araç, daha sonra çekici yardımıyla çekildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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