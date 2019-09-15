E-5 Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde otomobil sürücüsü Bilal E., seyir halinde ilerlerken önündeki bir otomobil aniden fren yaptı.
Aniden direksiyonu kıran sürücü restorana daldı ViDEO
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek balık restoranının bahçe bölümüne daldı. Bahçede kimsenin oturmaması, olası bir faciayı önledi.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Kazada restoranın önünde park halindeki araçlar da zarar gördü. Balıkçının iç kısmında oturan müşteriler ise büyük şok yaşadılar.
Kaza yapan araç, daha sonra çekici yardımıyla çekildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.