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Aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu

Sarıyer'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü, kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 15:54..
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Kaza, 12 Aralık'ta Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı.

Aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu İZLE

BARİYERLERE ÇARPTI

Orta şeride geçmeye çalışan otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı.

Aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu

KAMERALARA YANSIDI

Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araç da kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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