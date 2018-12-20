Kaza, 12 Aralık'ta Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı.
Aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu İZLE
BARİYERLERE ÇARPTI
Orta şeride geçmeye çalışan otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı.
KAMERALARA YANSIDI
Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araç da kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.