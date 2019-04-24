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Anıl Altan: Bu kelimeyi kullanırken kalp ritmim değişiyor

Yakın zamanda baba olan Anıl Altan kızları Alin ve Lina'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 07:22..
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İki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, yaklaşık bir hafta önce kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı Pelin Akil doğum fotoğraflarını duygusal bir notla paylaşmıştı. Bir paylaşım da baba Anıl Altan'dan geldi.

"EN BÜYÜK DESTEĞİ GÜZEL KARIM PELİN VERDİ"

Altan, doğumdan fotoğrafları paylaşarak şu notu düştü: "Bu uzun, zorlu süreçte minik kızlarımızın en büyük desteği kalbi narin ama her ne kadar farkında olmasa da ruhu ve kendi o kadar güçlü olan güzel karım Pelin…

Anıl Altan: Bu kelimeyi kullanırken kalp ritmim değişiyor

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Şimdi bahsedemeyeceğim o günleri başta senin inancın, gücün, sevgin, kızlarımızla sohbetlerimiz, şarkılar söylemelerimiz, dualarımız, yakınlarımızın destekleri ve de kaderin karşımıza çıkardığı mükemmel doktorumuz sayesinde atlattık.

Çok şanslıyım senin gibi bir kadından parça taşıyan iki güzel ruh, enerji ailemize katıldı Allah karşılarına iyi insanlar çıkarsın, hiç bir zorlama olmadan kendi mutlu oldukları, istedikleri yoldan gitsinler, sevgi çevrelerinden ve kalplerinden eksik olmasın.

"HER ŞEY İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"

Bu dualarım başta kızlarım( bu kelimeyi kullanırken kalp ritmim değişiyor) olmak üzere tüm çocuklarımıza. Her şey zamanla olur ama sarılmanızı ve sevginizi miniklerinizden eksik etmeyin. Tekrar ve tekrar her şey için şükürler olsun."

Anıl Altan: Bu kelimeyi kullanırken kalp ritmim değişiyor

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