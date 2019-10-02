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Anıl Altan'dan duygusal mesaj

Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan ikiz kızlarının fotoğrafını duygusal bir notla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 10:13..
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Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.  Altan, dün 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı.

Anıl Altan'dan duygusal mesaj

Altan, kızlarını paylaştığı karenin altına; "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından , sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım. Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'AN'lar dolu hayat versin." notunu düştü.

Anıl Altan'dan duygusal mesaj

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