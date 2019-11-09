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Anıtkabir’e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler

Biga Pegai Bisiklet Platformu önderliğinde 10 Kasım için Anıtkabir’e ulaşmak için Çanakkale’den 5 Kasım günü yola çıkarken ekip, Eskişehir’den geçti.

İHA | 09.11.2019 - 15:40..
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Çanakkale’de Biga Pegai Bisiklet Platformu ve Akçay Bisiklet Grubu üyelerinin birlikte yola çıktığı ve Biga Belediye Meydanı'ndan startı verilen tur kapsamında 8 sporcu, 600 kilometre pedal çevirecek.

ATAYA SAYGI TURU

“Ataya saygı turu” adı verilen etkinlikte bisikletçiler, Çanakkale Şehitliği'nden aldıkları toprağı Anıtkabir’e götürüyorlar.

Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük güzergâhını geçerek Eskişehir’e ulaşan ekip, öğretmen evinde konaklandı. Ekip, Eskişehir’de ilk önce Hava Şehitliği'ni ziyaret etti, Odunpazarı, şehir merkezi ve büyük parklarda tur atarak Ankara’ya hareket etti. Ekip üyeleri, Sivrihisar’a uğrayıp yola devam edecekler.

Uğradıkları her yerde yerel bisiklet grupları da kendilerine eşlik ediyor. Eskişehir’de ise VelEsbit Bisiklet Derneği üyeleri, Başkanları Rahime Çelen ile birlikte tura eşlik etti.

Tur sorumlusu Aydın Çakır yönetiminde 8 kişilik grup, eskort araçlarını takip ederek trafik kurallarına uygun hareket ediyorlar.

Anıtkabir’e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler -1

Anıtkabir’e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler -2

Anıtkabir’e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler -3

Anıtkabir’e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler -4

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