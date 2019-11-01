Ankara-Bala karayolunda servis aracı devrildi: 30 yaralı

Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

30 YARALI

Karşı istikamete geçerek devrilen serviste, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı. Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.

SAĞLIK TARAMASI İÇİN GELMİŞLERDİ

Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar Mahalleleri'nde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi