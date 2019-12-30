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Ankara Başsavcısı: Ekrem Yeter'in beraat kararı bozulur

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bülent Arınç'ın FETÖ'den beraat eden damadı Ekrem Yeter'in beraat kararının bozulacağını söyledi.

İHA | 30.12.2019 - 12:58..
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Ankara Başsavcısı: Ekrem Yeter'in beraat kararı bozulur

Geride bıraktığımız yılı değerlendirmek için gazetecilerle bir araya gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, önemli açıklamalar yaptı.

"BERAAT KARARI BOZULUR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya, dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum." dedi.

Bülent Arınç'ın damadının beraatına itiraz haberi
Ankara Başsavcısı: Ekrem Yeter'in beraat kararı bozulur

Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı beraat etti haberi
Ankara Başsavcısı: Ekrem Yeter'in beraat kararı bozulur

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