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Ankara beyaza boyandı

Şiddetini artıran kar, tüm kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 22:54..
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Ankara beyaza boyandı

Ankara'da dün gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda. binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü.

Ankara beyaza boyandı

ULAŞIM YAVAŞLADI

Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.

Ankara beyaza boyandı

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ KAR TATİLİNDE

Ankara'da kar yağışı nedeniyle sosyal medyadan okulların tatil olduğu iddia edildi. Ancak henüz Ankara Valiliği resmi kar tatili açıklaması yapmadı. Ankara'da eğitim ve ğğretim tatil edilecek mi merakla bekleniyor

Ankara beyaza boyandı

Ankara beyaza boyandı

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