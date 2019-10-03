taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7033
Euro
6.2602
Altın
1500.96
Borsa
103509.22
Gram Altın
275.13
Bitcoin
47926.19

Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama

Uygulamada, ruhsatsız olduğu belirlen iki adres mühürlenirken, üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

İHA | 03.10.2019 - 02:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki lokal ve derneklere yönelik uygulama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada ekipler, 28 farklı adrese girerek arama yaptı ve 2 denetimlerde bulundu.

2 ADRES MÜHÜRLENDİ

Uygulama sonucunda ekipler, isimsiz ve ruhsatsız bir iş yeri ile tabelasız faaliyet yürüten bir iş yeri tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu iki adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Öte yandan, denetimlerde bulunulan üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama

Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama

Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama

Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

6
Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

9
AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

0
Kocaeli'de polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı

Kocaeli'de polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı

10
40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

2
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

1
Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir